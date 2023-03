PESCARA. ARRESTATO NIGERIANO PER RAPINA

Continuano serrati i controlli della Questura di Pescara. Tali attività hanno portato all’arresto di un cittadino nigeriano condannato a 2 anni di reclusione che è stato rintracciato nella serata di ieri nel quartiere Rancitelli. L’arrestato è stato riconosciuto colpevole di una rapina commessa in questa provincia nel 2019 e, al termine dell’iter giudiziario è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione in carcere. Gli agenti della Volante lo hanno rintracciato, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno tradotto presso il carcere di Lanciano, dove ora sconterà la sua pena. Oltre all’arresto, nel pomeriggio di ieri, in centro, un giovane è stato sorpreso con della sostanza stupefacente e pertanto segnalato alla locale Prefettura, inoltre, sempre in centro città, gli agenti, coadiuvati dall’unità cinofila della Polizia di Stato, hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente occultata tra le aiuole di un parco cittadino. Nella sola giornata di ieri sono state controllate oltre 200 persone.