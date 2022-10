PESCARA. ARRESTATO UN 43ENNE PER RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

Nella mattinata odierna, la Sezione Antirapina della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 43enne incensurato pescarese per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, denunciandolo inoltre per porto di strumenti atti ad offendere.

L’uomo, poco prima, è entrato in una farmacia cittadina armato di una piccozza, recandosi direttamente dietro al bancone, minacciando il personale presente e pretendendo l’immediata consegna di un medicinale.

Ottenuto quanto richiesto, l’uomo è fuggito ed è stato subito fermato da una pattuglia della Squadra Mobile sopravvenuta pochi istanti dopo.

In quel frangente, l’uomo, brandendo l’arnese che aveva ancora con sé, ha colpito gli agenti i quali riuscivano a difendersi riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Tratto in arresto, dopo gli adempimenti, il 43enne è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.