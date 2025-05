Pescara: Arrestato un giovane scippatore in via Lago di Capestrano

Nella giornata di ieri 21 maggio 2025, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino extracomunitario accusato di aver perpetrato un furto con strappo ai danni di una donna.

L’episodio si è verificato in via Lago di Capestrano di Pescara, intorno alle 12.00, quando una chiamata al 112 ha allertato la pattuglia dei Carabinieri in servizio per uno scippo appena perpetrato in quella via ai danni di una signora 33enne di Pescara che stava passeggiando prima di rientrare a casa.

La malcapitata che nell’occasione era caduta e riportava alcune contusioni, nell’immediatezza forniva una sommaria descrizione dell’autore del reato, in un giovane di colore, che era scappato in direzione centro città, dopo averle sottratto la borsa.

Le immediate ricerche effettuate, anche grazie ad una testimone che aveva assistito alla scena, permetteva di rintracciare il malfattore, che veniva fermato, ancora in possesso della refurtiva, nonostante avesse tentato di dileguarsi alla vista della pattuglia. Lo stesso veniva identificato in un 24enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e censito in Banca Dati FF. PP.

La borsa unitamente al denaro ed agli effetti personali veniva restituiti alla proprietaria.

La vittima, che nella circostanza aveva riportato alcune contusioni, veniva soccorsa e visitata sul posto dal personale sanitario del 118, poiché la stessa rifiutava il trasporto al pronto soccorso del locale ospedale.

L’uomo, tratto in arresto per il reato di furto con strappo (art. 624 bis del Codice Penale), è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata odierna.

Oltre all’arresto per il furto, l’uomo dovrà rispondere anche della violazione prevista dalla legge sull’immigrazione (art. 14, comma 5 del Decreto Legislativo 286/1990), in quanto destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Pescara.