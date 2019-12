PESCARA. BANDA DEI BABBI NATALE IN CORSIA

Per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pescara, quella trascorsa domenica 22 dicembre è stata una mattinata diversa, fatta di allegria, musica, sorrisi e tanti doni.

Alle ore 11.00, i piccoli pazienti sono stati piacevolmente infastiditi dalla Banda dei Babbi Natale che ha fatto il proprio ingresso nel reparto sulle note del celebre brano natalizio “Jingle Bells”, per poi eseguire un vero concerto natalizio nella ludoteca del reparto. I piccoli pazienti oltre ad ascoltare attentamente i brani hanno ricevuto doni offerti dall’Associazione di Promozione Sociale “G. Puccini”.

La Banda dei Babbi Natale, nata in seno all’Associazione di Promozione Sociale “Giacomo Puccini” di Pianella (Pescara) non è nuova a questa tipologia di attività, in quanto i corridoi del Reparto di Pediatria hanno già vissuto questi momentinei precedenti due anni.

“Per il terzo anno – dice in una nota Gianluca Planamente, vice presidente dell’associazione ed organizzatore dell’evento – siamo tornati tra i piccoli, nel verde di quelle stanze, tra i sorrisi ed il calore dei piccoli pazienti, che nonostante le difficoltà, hanno trovato la forza di sorridere davanti ai nostri volti, di cantare i brani eseguiti, e soprattutto hanno trasmesso serenità ai genitori.” “In questi giorni di festa – continua Planamente – vorremmo che tutti i bambini possano vivere la felicità, la serenità che segna la loro età, e spero che con quell’ora trascorsa insieme, abbiano riacquisito la serenità dovuta. Concludo ringraziando il Nucleo di Protezione Civile Modavi di Pianella che ha accompagnato la Banda per distribuire i doni e tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa.