PESCARA. CATALANO (PD): “CITTA INVASA DAI TOPI, URGENTE INTERVENTO STRAORDINARIO. LA GIUNTA MASCI BATTA UN COLPO”

“I video in circolazione in queste ore si aggiungono alle decine di segnalazioni che riceviamo da giorni, e che dimostrano una città completamente fuori controllo sul piano della derattizzazione: è urgente un intervento straordinario della giunta Masci e della municipalizzata Ambiente SPA”. Lo afferma la consigliera comunale Stefania Catalano, in riferimento al video che circola sulla presenza di topi addirittura nei pressi di una gelateria in pieno centro. “Abbiamo sollevato il problema in tutti i luoghi, chiedendo oltre due settimane fa la convocazione di una seduta straordinaria della commissione Ambiente del Consiglio Comunale” spiega Catalano “e abbiamo ricevuto rassicurazioni alle quali evidentemente non sono seguiti i fatti. Ci sono zone della città, come viale Bovio, via Raffaello, le vie del centro pedonale, invase da ratti specialmente nei pressi dei cassonetti, ma non solo. Una situazione mai vista prima che avrebbe bisogno di azioni straordinarie e non di vaghe promesse su interventi futuri, né di semplici elencazioni di date da calendario della derattizzazione. Se non riceveremo risposte, coinvolgeremo le autorità sanitarie per dare risposte immediate ai cittadini”.