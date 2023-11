PESCARA: CON DUE BICICLETTE DI VALORE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un giovane extracomunitario cl.97, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di ricettazione e di false attestazioni sulla identità personale rese ad un pubblico ufficiale.

In dettaglio, il giovane nel tardo pomeriggio del 18 novembre 2023, veniva fermato in questa via Doria con due biciclette una mountain bike marca Trek in carbonio ed una seconda mountain bike marca B-Twin. Lo straniero, non dava alcuna indicazione circa il possesso delle due bicilette entrambe dai costi elevati. Condotto presso gli uffici della Radiomobile, dichiarava chiamarsi in modo diverso. Dai successivi ed approfonditi accertamenti dei militari dell’Arma consentivano di risalire alla esatta identità.

Il giovane e’ stato quindi segnalato alla Autorità per il reato di ricettazione e di false attestazioni sulla propria identità’. Le due biciclette sono state sottoposte a sequestro e si trovano tuttora presso gli uffici della Sezione Radiomobile di via Lago di Borgiano, in attesa di individuazione dei legittimi proprietari. Le stesse, potranno essere visionate presso quel Comando dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni.