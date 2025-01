Pescara. Coppia di coniugi arrestata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, in collaborazione con l’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti, nell’ambito di una mirata attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio, hanno tratto in arresto all’esito di una perquisizione domiciliare una coppia di coniugi pescaresi, 45enni, in attesa di occupazione, gravati da precedenti penali specifici, trovati in possesso di 155 grammi di cocaina.

Nella circostanza, durante le fasi della perquisizione all’interno dell’abitazione, le attenzioni poste in essere da Gipsy, il giovane pastore tedesco in forza al Nucleo Cinofili di Chieti, che con insistenza, “puntava” e segnalava al proprio militare conduttore la parte inferiore di una cucina in muratura, ha consentito ai Carabinieri di approfondire il controllo di quell’area. Effettivamente, anche in questo caso, il fiuto di Gipsy si è dimostrato assolutamente efficace e determinante poiché, abilmente occultati all’interno di un’intercapedine della predetta cucina, venivano scovati due involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 50 grammi. Il prosieguo dell’operazione ha consentito di rinvenire ulteriori 100 grammi della medesima sostanza occultati all’interno del controsoffitto in cartongesso della medesima stanza.

Per tali ragioni, marito e moglie al termine delle formalità di rito, venivano dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti rispettivamente presso le Case Circondariali di Pescara e Chieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

Pescara, 28 gennaio 2025