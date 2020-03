PESCARA. CORONAVIRUS, MEDICINA LEGALE NUOVE MODALITÀ PER ACCEDERE ALLE STRUTTURE SANITARIE AMBULATORIALI

Per prevenire la diffusione del virus COVID-19, il Dott. Ildo Polidoro, Direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Medicina Legale della ASL di Pescara, comunica che saranno differite le date di alcune prestazioni specialistiche medico legali e, conseguentemente, stabilite nuove modalità per accedere alle strutture sanitarie ambulatoriali.

“Sono state stabilite nuove misure organizzative – comunica il Dott. Polidoro -per contribuire a contenere la diffusione del coronavirus e per ottimizzare l’impiego di personale sanitario in relazione alla priorità determinata dalla necessità di contenimento della diffusione del contagio.

Pertanto, al fine di ridurre l’affollamento nelle strutture sanitarie ambulatoriali del territorio della ASL di Pescara che erogano prestazioni di Medicina Legale in forma monocratica e collegiale, per quanto riguarda le persone non autosufficienti è consentita la presenza nelle sale di aspetto e nella sala visite ad un solo parente e/o accompagnatore.

Le persone autosufficienti accederanno singolarmente e non sono consentiti accompagnatori.

Per quanto riguarda gli appuntamenti già stabiliti in una data compresa tra il 9 marzo ed il 20 marzo, sono previsti interventi volti a ridistribuire le date per le visite e gli utenti saranno ricontattati dal personale della UOC di Medicina Legale della ASL e ri-prenotati in una data utile dal 20 aprile in poi.

Saranno, comunque, garantite le prestazioni urgenti e non differibili, quali le visite domiciliari a malati oncologici ed altre patologie che determinano l’imminente pericolo di vita”.