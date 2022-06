PESCARA. DASPO: DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI PER DUE TIFOSI

Il Questore Luigi Liguori ha emesso due provvedimenti di “Daspo” (il divieto di accesso agli impianti sportivi) per la durata di un anno, nei confronti di tifosi della Pescara Calcio a causa delle condotte tenute durante la partita Pescara-Feralpisalò, valevole quale 3° turno dei Play-Off del campionato nazionale di calcio di serie C 2021-2022, disputatasi in data 8 maggio u.s. presso il locale stadio Adriatico “G. Cornacchia”.

La squadra tifoseria della DIGOS ha svolto le indagini rigurdanti l’accensione di numerosi fumogeni avvenuta subito dopo l’inizio del primo tempo di gioco, dal settore centrale dell’anello superiore della curva nord, occupato prevalentemente dalla tifoseria ultras locale, in prossimità delle prime file adiacenti la balaustra metallica del settore, determinando una situazione di pericolo per l’incolumità dei presenti. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, si è giunti alla identificazione di due appartenenti alla tifoseria ultras aderenti al gruppo “A SUD DEL FIUME” responsabili di almeno tre episodi di accensione di fumogeni, uno residente a Pescara e l’altro nella provincia di Chieti.

Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, servendosi dell’art. 6 della Legge n. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni il Questore ha disposto il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno le manifestazioni di calcio, calciotto e calcio a 5, anche amichevoli, dei campionati di serie “A”, “B”, “Lega Pro” “1^ e 2^ Divisione”, “Lega Nazionale Dilettanti”, “Eccellenza”, dei tornei nazionali ed internazionali – Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Trofeo Berlusconi, Birra Moretti e Tim – e quelli delle Nazionali Italiane di calcio.