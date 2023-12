PESCARA: DENUNCIATO PER RICETTAZIONE DI UNA BICICLETTA ELETTRICA

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un giovane straniero 23enne, gia’ noto alle forze dell’ ordine, residente nel Chietino, quale responsabile di ricettazione. Il 2 dicembre 2023, alle 16 il giovane veniva fermato in centro a Pescara, alla guida di una bici elettrica marca Enguie del valore di circa 1.500,00 euro risultata poi oggetto di furto. Il furto della bicicletta e’ stato denunciato dalla vittima, un giovane nigeriano che l’aveva parcata intorno alle 15,00 dello stesso giorno in questa via Parco Nazione d’Abruzzo.