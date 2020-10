PESCARA, DODICI PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID-19 IN QUESTURA

Casi di Covid-19 alla Questura di Pescara: riguardano il personale in servizio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli operatori di Volante. Dodici, secondo l’Ansa, i contagi accertati. Si tratta persone asintomatiche in attesa del tampone di controllo. Per un soggetto, invece, sono in corso accertamenti in ospedale. Nessun ufficio della Questura è chiuso, le attività si svolgono regolarmente e tutte le funzioni sono attive. Tutte le precauzioni del caso sono state poste in essere.