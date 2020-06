PESCARA: DUE BIMBI DI 4 ANNI SI SMARRISCONO IN SPIAGGIA, RINTRACCIATI DALLA POLIZIA

Intorno alle ore 13, presso il locale stabilimento balneare Orsa Maggiore, è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato, in quanto improvvisamente, 2 bimbi di circa 4 anni che stavano giocando nei pressi dell’ombrellone, erano stati persi di vista dalla famiglia e le ricerche nelle immediate pertinenze dello stabilimento erano state vane. La Sala Operativa della Questura diramava immediatamente la nota di ricerca alle pattuglie della Squadra Volante, alla Capitaneria di Porto ed alle altre forze di polizia. Giunti immediatamente sul posto, i Poliziotti della Squadra Volante acquisivano dettagliata descrizione dei bambini iniziando tempestivamente la perlustrazione del litorale. Dopo circa 15 minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare i due bimbi sulla spiaggia a circa mezzo km di distanza in direzione nord, riconsegnandoli ai familiari. Il buon esito e la rapidità di intervento da parte della Polizia di Stato ha evitato il verificarsi di possibili peggiori epiloghi.