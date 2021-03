PESCARA E PROVINCIA: I RISULTATI OTTENUTI DALLE FORZE DI POLIZIA NEI SERVIZI ANTI COVID-19 DEL FINE SETTIMANA

Nel fine settimana appena concluso, le forze di polizia sono state impegnate per verificare il rispetto delle misure finalizzate al contrasto della diffusione del virus da Covid-19, sia a Pescara e sia negli altro comuni della provincia.

La cabina di regia che settimanalmente esamina i dati relativi ai contagi e i provvedimenti normativi a livello nazionale, regionale e locale, da fare rispettare, è gestita nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, al quale partecipano il Questore Luigi Liguori, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale di Pescara che, essendo il capoluogo di provincia e il Comune con il maggior numero di abitanti, è quello in cui è necessario eseguire più controlli.

Pertanto, è proprio a Pescara che nelle giornate di sabato e domenica, sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Guardia Costiera, che hanno intensificato i controlli sia sulla riviera sia nelle principali vie del centro cittadino, prediligendo le modalità operative del pattugliamento appiedato e dei posti di controllo, quest’ultimi effettuati soprattutto lungo le principali strade di collegamento con i comuni limitrofi.

Dati interforze relativi ai servizi anti Covid-19 svolti sabato e domenica, a Pescara:

PERSONE CONTROLLATE: 345

AUTOVEICOLI CONTROLLATI: 149

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: 5

PERSONE SANZIONATE PER VIOLAZIONI NORME COVID: 19

ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI: 5

UNA PERSONA SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA PER USO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

UNA PERSONA DENUNCIATA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON SEQUESTRO DEL VEICOLO

UNA PERSONA DENUNCIATA PER LA VIOLAZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DA PESCARA