PESCARA. ECCO TUTTE LE INIZIATIVE PER IL NATALE 2021

Le prossime attività organizzate dal Comune di Pescara a seguito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi indetto dall’assessore Nicoletta Di Nisio, Ascolto del disagio sociale – Associazionismo sociale – Villa del Fuoco, Rancitelli, Fontanelle per iniziative che si svolgeranno nel periodo natalizio sino al 6 gennaio 2022 nei quartieri della città.



#AccendiamoilNatale2021 iniziative programmate nei quartieri della città per il #Natale2021

Sino alla fine delle Festività tanti appuntamenti in tutti i quartieri.

Dopo le prime iniziative di venerdì 17 dicembre AGE Abruzzo Grandi Eventi dalle 16:30 alle 19 in Piazza San Silvestro con Spettacoli, animazioni, arrivo di Babbo Natale, Giochi e di domenica 19 dicembre Associazione “Assieme” h18:30 presso la sede dell’associazione in via Carlo Alberto dalla Chiesa 15, Quartiere Zanni: “Scuola di cucina” a cura dell’associazione “Academie de Cuisine” poi ripetuta anche lunedì 20 dicembre e dopo l’iniziativa di stamattina lunedì 20 dicembre L’Abbraccio dei Prematuri h. 09:30 Natale in Neonatologia: consegna dei pacchi nascita in Neonatologia per le feste natalizie. Ha contribuito al Pacco Nascita anche l’Associazione Delfino Onlus presente insieme anche a due giocatori del Pescara Calcio,

vi inviamo il CALENDARIO dei prossimi appuntamenti

martedì 21 dicembre

WillClown Abruzzo h 9:30-12:30 arrivo del “Taxi-Claus WillClown, la Solidarietà in Viaggio” Babbo Natale, accompagnato dai ClownDottori con il suo coloratissimo Taxi pieno di doni incontrerà i bambini alla scuola “Iqbal Masih”, zona Fontanelle (davanti ingresso scuola in strada delle casette – parallela di via Tirino)

ProLoco Pescara Aternum + GEAV DALLE h 16:00 “BABBO NATALE IN TOUR” via Pepe animazioni con Elfi e Babbo Natale: Gadget e caramelle. Spettacolo con Pigus in “Le disavventure del Folletto Pig”

ProLoco Pescara Aternum Marching Band con Zampogne zone: Stadio – Fontanelle – Villa del Fuoco – San Giuseppe – Piazza Duca – Zanni)

mercoledì 22 dicembre

Pescara’s Promotion ASD h 16-19 Piazza Duca Villaggio di Babbo Natale – TruccaBimbi – Marchin Band con Cornamuse

WillClown Abruzzo h 9:30-11:00 h 9:30-12:30 arrivo del “Taxi-Claus WillClown, la Solidarietà in Viaggio” Babbo Natale, accompagnato dai ClownDottori con il suo coloratissimo Taxi pieno di doni incontrerà i bambini alla scuola “Don Milani” Via Sacco (davanti ingresso scuola via Sacco 180)

ProLoco Pescara Aternum Marching Band con Zampogne zone: Stadio – Fontanelle – Villa del Fuoco – San Giuseppe – Piazza Duca – Zanni)

giovedì 23 Dicembre

WillClown Abruzzo h 15:15-18:00 h 9:30-12:30 arrivo del “Taxi-Claus WillClown, la Solidarietà in Viaggio” Babbo Natale, accompagnato dai ClownDottori con il suo coloratissimo Taxi pieno di doni incontrerà i bambini alla Ludoteca “Thomas Dezi” in via Lago di Capestrano e presso il Parco della Speranza (davanti ingresso ludoteca)

AGE Abruzzo Grandi Eventi DALLE 16:30 alle 19:00 Quartiere San Donato in via Rubicone Spettacoli, animazioni, arrivo di Babbo Natale, Giochi



Verranno adottate tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid