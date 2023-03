PESCARA. ENNESIMA VIOLENZA AI DANNI DI UNA GIOVANE DONNA: I CARABINIERI ARRESTANO IL RESPONSABILE

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cepagatti hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di atti persecutori ed estorsione, un 36enne del posto con precedenti di polizia.

L’arresto è stato condotto grazie alla prontezza ed al coraggio della vittima, una donna 31enne che, transitando a bordo della sua autovettura difronte la caserma dei Carabinieri di Cepagatti, ha immediatamente arrestato la marcia richiamando l’attenzione dei militari in quanto vittima di percosse da parte del suo fidanzato, seduto sul lato passeggero.

L’uomo, che proprio in quel frangente stava colpendo con pugni e schiaffi la donna, alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma mentre la vittima, che presentava chiari i segni della violenza ricevuta, è stata affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso.

I conseguenti accertamenti, condotti nell’immediatezza dai Carabinieri di Cepagatti, hanno altresì permesso di appurare che l’arrestato, da diverso tempo, oltre a usare violenza sulla vittima , le estorceva denaro che poi utilizzava per acquistare sostanze stupefacenti.

L’uomo è quindi finito in manette e condotto nel carcere di Lanciano.