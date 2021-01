PESCARA. ESEGUITI DALLA POLIZIA ORDINI DI CARCERAZIONE

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, ha eseguito due ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Pescara nei confronti di:

SA45enne dovrà espiare una pena di 5 anni e 5 giorni per i reati di cui agli art. 628, 582 e 585 C.P. commessi in Pescara il 29 gennaio 2015.

PF36enne dovrà espiare la pena di anni 5 e mesi 5 per cumulo di pene per i reati di cui agli art. 388 c. 3 e 4, C.P. e art. 55 c. 9 D.Lvo 231/2007, commessi a San Giovanni Teatino nel 2013, art.374 bis C.P. commesso in Pescara nel 2013 ed art. 493 C.P. commesso in San Giovanni Teatino nel 2013.

Dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati rispettivamente associati presso la Casa Circondariale di Vasto e presso la Casa Circondariale di Avezzano, a disposizione dell’A.G.