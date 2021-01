PESCARA: EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI A CHIETI PER ACQUISTARE STUPEFACENTI A PESCARA. ARRESTATO DALLA POLIZIA

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante, impegnati nell’attività di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, hanno notato F.F., 25enne, noto per i suoi precedenti reati contro il patrimonio, mentre, tra via Tiburtina e via Lago di Capestrano, saliva su un autobus di linea Pescara-Chieti. Gli agenti, avendo riconosciuto l’uomo e sapendolo agli arresti domiciliari a Chieti, fermavano l’autobus e bloccavano il giovane che ammetteva di essere evaso per acquistare e consumare della sostanza stupefacente a Pescara.

F.F. è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per evasione e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo.