PESCARA. FESTA DELLA IMMACOLA CONCEZIONE: ESITO CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA IN ZONA ARANCIONE

Facendo seguito all’allegato comunicato stampa inviato alle ore 14.00 di ieri, riguardante i servizi interforze organizzati dal Questore Liguori per la festività della Immacolata Concezione, si comunicano i risultati conseguiti nella giornata del giorno 8:

Auto controllate: nr. 262

Persone identificate nr. 404

Nominativi COT: nr. 330

Autocertificazioni: nr. 146

Sanzioni Amm.ve CDS: nr. 09

Sanzioni Amm.ve COVID: nr. 03 ( per spostamenti non consentiti )

Durante i posti di controllo effettuati nelle principali arterie di collegamento alla città di Pescara, il personale delle forze di polizia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria n. 3 persone perché contravventori alla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da questo Comune e n. 1 persona che ha reso false attestazioni sulla propria identità in quanto si era messo alla guida pur non avendo mai conseguito la patente.