PESCARA. FUGGE IN STATO FEBBRILE DALL’OSPEDALE DOPO ESSERE STATO ARRESTATO PER AVER AGGREDITO PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE

AGGIORNAMENTO DEL 16 APRILE 2020

Pescara. Un cittadino nigeriano nei giorni scorsi era stato arrestato per aggressione nei confronti di poliziotti e carabinieri, dopo che aveva discusso con i dipendenti di un supermercato, dove lui pretendeva di entrare senza mascherina. Condotto in caserma, un medico del 118, ha riscontrato uno stato febbrile motivo per cui, l’uomo è stato trasferito in ospedale per sottoporlo a tampone, ma è fuggito senza aver effettuato le dovute analisi.

Il sindacato di polizia ha chiesto al presidente Marsilio di poter sottoporre, gli operatori delle forze dell’ordine, a tampone per accertare eventuali contagi da coronavirus.

FONTE: Il Pescara