PESCARA. FURTO AGGRAVATO, ARRESTATO UN 28ENNE

Continua incessante l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato volta a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. In tale contesto, nella decorsa notte, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in atto ai danni di un’attività commerciale sita in centro città.

Sul posto veniva riferito agli operatori che un giovane si era dato alla fuga in direzione di Piazza Della Rinascita, dopo aver preso a calci la porta del negozio, riuscendo così ad aprirla ed entrare.

Una seconda volante, immediatamente allertata, ha intercettato e bloccato il giovane segnalato in P.zza Della Rinascita, mentre tentava di raggiungere la stazione ferroviaria. Il 28enne residente a Pescara con precedenti specifici, che corrispondeva esattamente alle descrizioni acquisite, è stato pertanto accompagnato in Questura e, a seguito di ulteriori riscontri, tratto in arresto per furto aggravato. Nella mattinata odierna, è stato condotto in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto.

Nella serata di ieri, una pattuglia della Squadra Volante, in via Imele, ha notato un uomo che alla vista della Polizia ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Gli agenti si sono insospettiti, lo hanno subito raggiunto e bloccato. L’uomo, insofferente al controllo, è risultato privo di documenti, è stato quindi condotto in Questura e sottoposto ai rilievi segnaletici.

Grazie all’accertamento svolto dagli agenti, è emerso che la persona controllata risultava destinataria di un ordine d’esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso ottobre dalla Procura di Ancona, dovendo scontare la pena complessiva di oltre sei anni a seguito della condanna per reati inerenti gli stupefacenti ed altro. Alla conclusione degli atti di rito, il 51enne è stato condotto nella locale Casa Circondariale.