PESCARA: FURTO DI DUE MOUNTAIN BIKE, DENUNCIATO UN 41ENNE

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta in Piazza Dei Grue in quanto un uomo aveva appena smontato una bicicletta tipo mountain bike a mani nude, lasciando la ruota anteriore agganciata ad una rastrelliera portabici e si stava allontanando portando sulle spalle il resto della bicicletta. L’allarme è stato lanciato da una persona che in quel momento era seduta ad una panchina nei pressi della rastrelliera ed ha assistito a tutta la scena. L’autore del furto, identificato per L.G. 41enne, con precedenti specifici, è stato bloccato dagli agenti e denunciato per furto aggravato.

Inoltre, mentre la Squadra Volante si trovava ancora nel parco, è stata avvicinata da un uomo che lamentava il patito furto della bicicletta della moglie, una mountain bike da donna, con cestino anteriore e portapacchi. Gli agenti si sono portati con il denunciato L.G. presso l’abitazione della convivente di quest’ultimo, ubicata nelle vicinanze della piazza, dove hanno rinvenuto la seconda bici provento di furto.

La donna, N.M. 41enne, riferiva di aver ricevuto la bicicletta da L.G. e di averla nascosta in una stanza vuota dell’appartamento. Per tale ragione la convivente dell’uomo è stata denunciata per il reato di ricettazione.

Entrambe le mountain bike sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.