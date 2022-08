PESCARA. GLI STRAPPANO IL TELEFONINO DI MANO, RINTRACCIATO ED ARRESTATO IL LADRO

Derubato del telefonino mentre sta passeggiando in strada. Il fatto è accaduto a Pescara la notte scorsa verso le 23 in via del Circuito. L’ uomo era a passeggio quando un’uomo gli è piombato addosso con la sua bici e strappatogli il telefonino dalle mani si è dato alla fuga. Il malcapitato è caduto a terra, soccorso da una donna ha avvisato il 113.

Gli agenti hanno intercettato un giovane che corrispondeva alla descrizione questo, vistosi scoperto, ha tantato di disfarsi del cellulare tentando di allontanarsi, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e arrestarlo.