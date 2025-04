PESCARA: I CARABINIERI DEL LOCALE NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE HANNO DENUNCIATO, A VARIO TITOLO, UN 40ENNE E UNA 52ENNE PER RICETTAZIONE IN CONCORSO, PORTO DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE E GUIDA SENZA PATENTE

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città Adriatica volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite.

Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 40enne e una 52enne.

Il 31 marzo u.s., alle ore 21 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, durante un posto di controllo in Via Lago di Capestrano incrocio Via Tavo, hanno fermato un’autovettura di piccola cilindrata, condotta da un 40enne, privo di patente di guida, in compagnia di una 52enne, entrambi conosciuti alle forze di polizia. La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire all’interno dell’abitacolo due mazzi di chiavi, degli indumenti in buste sigillate, una carta postpay, una carta bancomat, che entrambi non sapevano giustificarne la provenienza, inoltre nella portiera lato conducente venivano rinvenuti un coltello e un tagliacarte a pugnale di una lunghezza complessiva di 23 cm circa, che il 40enne se ne assumeva la responsabilità, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto e messo a disposizione dell’A.G..

Per tali ragioni i soggetti, venivano condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, venivano denunciati in stato di libertà, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione in concorso e guida senza patente poiché mai conseguita.