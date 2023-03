PESCARA. I CARABINIERI “NESSUNA TREGUA AL CONSUMO DI DROGHE”

3 UOMINI SEGNALATI PER USO DI DROGHE ED ALTRI 3 DENUNCIATI

I Carabinieri della Compagnia di Pescara, nel corso di questo fine settimana hanno predisposto servizi per infrenare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di stupefacenti tra giovani.

In via Tavo poco distante dal palazzo “Ferro di cavallo” i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno sorpreso un uomo, italiano, trentenne che aveva indosso 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ed a pochi metri veniva controllato altro soggetto maschile, quarantenne, che aveva indosso grammi 0,8 di sostanza stupefacente del tipo crack;

In via Lago di Borgiano, fermato un trentasettenne, noto alle forze dell’ordine, che oltre ad essere sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pescara con foglio di via obbligatorio a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un grammo di eroina per uso personale, anche questi segnalato alle competenti Autorità;

A Pescara, in via Tavo i militari della Sezione Radiomobile fermavano e controllavano un cittadino rumeno ventitreenne che aveva indosso 2 attrezzi multiuso con coltello ripieghevole manualmente di cui uno della lunghezza di centimetri 16 di cui 8 di lama e l’altro di centimetri 17 di cui 9 di lama, strumenti chiaramente utilizzati per offesa alla persona e per tale motivo segnalato alla competenti Autorità in violazione all’art. 4 della legge 110/1975 in materia di armi;

La notte del 19 marzo i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno fermato su questa via Tiburtina un 37enne che aveva indosso chiavi alterate e grimaldelli tra cui un cacciavite, una lama piatta della lunghezza di centimetri 22 celato all’interno della manica della giacca indossata, una punta di cacciavite a croce , una tronchesina ed un grimaldello piatto della lunghezza di cm. 11 ed altri 2 cacciaviti celati all’interno di uno zaino portato a spalla;

I Carabinieri di Cepagatti, hanno invece segnalato alle competenti Autorità un francavillese poco più che ventenne che a seguito di controlli con perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di grammi 2 di hashish .

Gli stessi militari, in Ripa Teatina con la collaborazione di militari della Compagnia di Chieti, hanno segnalato alla competente Autorità in stato di liberta, per il reato di ricettazione un 35enne poiché’ trovato in possesso di una vanga per trattore agricolo del valore di 2.000,00 euro risultato di proprietà’ di u imprenditore agricolo di Cepagatti il quale ne aveva denunciato il furto il 2 settembre 2022.

L’attrezzo posto sotto sequestro e’ stato affidato a ditta specializzata per la custodia.

Pescara, 20.03.2023