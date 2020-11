PESCARA: INAUGURATA ISTALLAZIONE ARTISTICA RAFFIGURANTE STEMMA A.N.P.S. E SALUTO DI COMMIATO DEL QUESTORE MISITI

Oggi ultimo giorno di lavoro per il Questore MISITI che, questa mattina, all’interno della Questura, nel corso di una cerimonia alla sola presenza del Sig. Prefetto di Pescara, ha coniugato il proprio saluto di commiato alla inaugurazione dell’istallazione artistica realizzata dall’artista Enea CETRULLO, raffigurante lo stemma araldico della Sezione ANPS di Pescara.





L’istallazione, riproduce un’Aquila d’Oro su di un fascio tricolore riportante la scritta ANPS raffigurata su 24 formelle di maiolica fissate su una soglia di marmo sostenuta da un cavalletto in ferro, è stata posizionata in una porzione di giardino prospicente l’ingresso della struttura, visibile da tutta l’utenza in ingresso e da tutto il personale in servizio e contribuirà a migliorare l’immagine della struttura e dell’istituzione della Polizia di Stato.