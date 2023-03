PESCARA, INSEGUMENTO NELLA NOTTE

Malviventi abbandonano auto con a bordo refurtiva, arnesi da scasso e pistola

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio espletati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, con particolare attenzione a quelli deputati al contrasto di furti in abitazione e rapine in villa.

Durante questa attività di prevenzione, nella nottata, la pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Pescara ha intercettato un’Audi RS 3 Sportback, che transitava su viale Marconi a velocità elevata e che alla vista dei Carabinieri ha iniziato una folle corsa per sfuggire ai controlli. Giunti sulla rotonda d’intersezione tra Corso Vittorio Emanuele II e via Michelangelo, arrivavano sul posto di supporto altre due autoradio ed una macchina delle Volanti. L’Audi, quasi accerchiata, senza minimamente frenare ha puntato una macchina dei Carabinieri che all’ultimo hanno dovuto deviare per evitare la collisione frontale. I malviventi, continuamente inseguiti dalle altre radiomobili, sono rimasti bloccati in via del circuito dove hanno abbandonato l’auto accesa e si sono dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sulla vettura (risultata rubata in provincia di Roma), sono stati rinvenuti innumerevoli attrezzi da scasso, un piccone, una mazzetta da 5 kili con manico, piede di porco, accenditore a gas, una mola con vari dischi, trapano e varie punte, 4 ricetrasmittenti, alcuni oggetti provenienti di furto (diamanti, collana d’oro ed orologio), nonché una pistola nera giocattolo. Erano presenti a bordo anche delle targhe rubate poco prima a Montesilvano zona colli.

Immediate indagini hanno permesso di accertare che malviventi avevano tentato dei furti in zona di Avezzano ma, inseguiti anche lì dai locali Carabinieri, si erano dati alla fuga giungendo a Pescara.

Ulteriori indagini ed accertamenti sono in corso per ricostruire i passaggi dell’auto e cercare di individuare i malviventi in fuga.