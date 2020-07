PESCARA: INTERVIENE PER SOCCORRERE UN GIOVANE MALMENATO DA UN EXTRACOMUNITARIO. POLIZIOTTO SUBISCE FRATTURA MALLEOLO

Nel pomeriggio di ieri, poliziotti della Squadra Volante hanno notato un cittadino extracomunitario che stava aggredendo un giovane italiano colpendolo con pugni al volto.

I poliziotti hanno immediatamente bloccato lo straniero, poi identificato per G.E. 33enne cittadino nigeriano, il quale, improvvisamente, ha aggredito anche gli agenti con calci e pugni prima di essere ammanettato ed assicurato all’interno del veicolo di servizio. Purtroppo uno dei due agenti ha riportato lesioni personali (traumi alla caviglia e ginocchio e frattura del malleolo refertata come guaribile in giorni 30, salvo complicazioni).

Il nigeriano è stato pertanto tratto in arresto per resistenza e lesioni a p.u. e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. Dalle prime ricostruzioni il pestaggio ai danni del giovane italiano sarebbe scaturito da futili motivi attinenti la circolazione stradale.