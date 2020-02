PESCARA, INVALIDO 56ENNE OBBLIGATO A VIVERE IN UNA RIMESSA AGRICOLA AL FREDDO INSIEME ALLA MOGLIE: APPELLO AL SINDACO E AL PREFETTO PER UN AIUTO

Si chiama Giuseppe, il 56enne invalido al 70% che, insieme alla moglie, stanno vivendo una situazione molto difficile a causa di uno sfratto subito dopo la perdita della madre di lui. La Coppia è costretta a vivere in una casa agricola senza riscaldamento in balia del pungente freddo invernale. L’uomo ha lanciato un appello al sindaco e la prefetto affinché le venga assegnata una casa popolare senza ottenere, purtroppo, alcun risultato. Eppure, dal racconto reso ai mezzi di informazione, il Sig.re Giuseppe risulta essere in graduatoria da ben 9 anni per l’ottenimento dell’ambita abitazione. Si è rivolto a tutti: sindaco, assessori, prefetto senza mai ottenere una risposta. Vive, quindi, con 288 euro di pensione di invalidità al mese in questa rimessa agricola. L’auspicio è che le autorità preposte intervengano al più presto per trovare una rapida soluzione positiva alle legittime richieste di questa famiglia in difficoltà che non può essere abbandonata a se stessa