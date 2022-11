PESCARA: LA POLIZIA DI STATO INCONTRA GLI STUDENTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA

In occasione della giornata nazione in ricordo delle vittime della strada, istituita dalla Legge n. 227/2017 nella terza domenica di novembre, la cui ricorrenza quest’anno è stata celebrata domenica 20 novembre, ieri mattina la Polizia di Stato ha tenuto il primo dei due incontri con gli alunni delle 4^ classi del Liceo Artistico Musicale Coreutici “Misticoni – Bellisario” di Pescara, a cui hanno partecipato anche in streaming le 4^ classi delle sedi distaccate “Misticoni” e di via Passolanciano.

Al termine degli incontri, tenuti dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Pescara sui temi della sicurezza stradale, gli alunni realizzeranno un progetto artistico che celebrerà i 75 anni dalla fondazione della Polizia Stradale – Specialità della Polizia di Stato nata con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1510 il 26 novembre 1947 – che negli anni si è sempre più accreditata al servizio dei cittadini, anche per la costante opera di contrasto al fenomeno dell’infortunistica e la vicinanza ai familiari delle vittime della strada.