PESCARA. LADRO GOLOSO, PORTA VIA DA UN SUPERMERCATO QUATTRO BARATTOLI DI NUTELLA, DENUNCIATO

Un equipaggio della Squadra Volante, l’altro pomeriggio, durante il servizio di pattugliamento nel centro della città, ha notato un uomo che camminava, con uno strano rigonfiamento sotto il giubbotto, sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele all’angolo con via Chieti.

Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di controllarlo: nel momento in cui M.F. di 20 anni, residente a Spoltore e con diversi precedenti ha sbottonato il giaccone, sono apparsi quattro barattoli di Nutella da 600 grammi infilati nelle tasche interne. Ai poliziotti ha subito confessato di averli rubati, pochi minuti prima, in un supermercato di via Bologna.

Per il ladro goloso è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato. La crema spalmabile è stata riconsegnata al direttore del supermercato.