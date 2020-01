PESCARA: L’ASSOCIAZIONE “SOTTOSOPRA” ORGANIZZA UNA RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DI UN PULMINO PER IL TRASPORTO DEI DISABILI

“TUTTI A BORDO”, PARTE LA RACCOLTA FONDI

L’associazione “Sottosopra” lancia un appello a cittadini e imprese con l’obiettivo di acquistare un pulmino per il trasporto dei disabili

Pescara, 27 gennaio 2020 – L’associazione di volontariato “Sottosopra”, che da dieci anni si occupa di disabilità nel territorio di Pescara, attraverso laboratori, campi estivi, corsi di formazione e altri servizi, lancia l’iniziativa “Tutti a bordo – Presto si parte”, una raccolta fondi finalizzata a dotare l’associazione di un pulmino e dunque a garantire pieno accesso alla mobilità anche alle persone meno fortunate.

Per raggiungere la quota prefissata, che è pari a 35mila euro, l’associazione rivolge un appello a imprese, aziende e singoli cittadini. “Tutti possono aiutarci ad inseguire questo sogno, anche versando soltanto un euro sul nostro conto corrente dedicato – dice Cristina Celsi, presidente di Sottosopra –. In questo modo si contribuirà a rendere più agevole la vita quotidiana di tanti cittadini alle prese con problemi di disabilità e anche quella delle loro famiglie, costrette a compiere mille sacrifici per consentire ai propri cari di compiere gli spostamenti necessari”.

L’associazione auspica che un particolare sostegno arrivi dalle aziende del territorio, che possono optare per la sponsorizzazione. “Chiediamo alle imprese di legare la propria immagine all’iniziativa – prosegue Celsi – acquistando uno spazio pubblicitario sul pullmino di cui ci doteremo”.

IBAN per le donazioni: IT64G0760115400000002775376

Per contatti e informazioni: Cristina Celsi tel. 3397909913