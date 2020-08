PESCARA. LESIONI AGGRAVATE, ARRESTATO MAROCCHINO DI 31 ANNI

La notte scorsa, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto N.Y., marocchino di 31 anni, residente a Montesilvano, per il reato di lesioni aggravate. Gli agenti, intervenuti per segnalazione di aggressione con arma bianca, grazie anche alla testimonianza di un passante, hanno accertato che l’arrestato, dopo una lite con un altro straniero, lo ha colpito con alcuni fendenti attingendolo al gluteo destro, utilizzando un coltello, provocandogli profonde ferite, medicate dal Pronto Soccorso e giudicate guaribili in giorni 10.

L’uomo è stato inoltre deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di altri coltelli, inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pescara e inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio Nazionale; al termine degli adempimenti di rito è stato trattenuto presso i locali della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata odierna.