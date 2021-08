Pescara Manifestazione per il Liceo Marconi

Lunedì 23 Agosto ore 18-19.30 di fronte Provincia di Pescara.

Contestiamo:

1. Dopo 3 mesi di segreto, la inaccettabile proposta di smembramento della scuola da parte della Provincia di Pescara su molte sedi di dubbia funzionalità.

2. L’abuso di un finanziamento per la riqualificazione trasformato in un progetto di demolizione di un’ottima scuola per costruire scatoloni pseudo industriali.

Le rivendicazioni:

3. *No allo spezzettamento* del Marconi su 6 sedi (5 per aule +1 per uffici, senza palestre, biblioteca, laboratori, servizi e aule speciali…).

4. *No alla demolizione* del Marconi, da ristrutturare non da demolire per realizzare dei capannoni industriali, pericolosi ed energivori, privi di funzionalità educativa.

È stata denunciata alla magistratura e agli organi di controllo, da alcuni docenti e tecnici, il cambio del finanziamento ottenuto, da parte della Provincia, da riqualificazione dell’esistente a demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio, tra l’altro parziale e inadeguato al ruolo di spazio educativo.

5. *Ci sono soluzioni alternative* per salvare il finanziamento e l’edificio esistente del Liceo Marconi. Se i politici non sono un grado di assumere su di sé la responsabilità di una soluzione coraggiosa e mediata sarà la magistratura a valutare le nostre denunce.

6. *Riunione organizzativa online* su GMeet (aperta a docenti, personale, famiglie studenti) *domenica 22 Ore 18. 30*

Link su gruppi WApp e Telegram.

(Il comitato di docenti, personale, famiglie studenti del Liceo Marconi di Pescara in lotta a difesa della propria scuola)