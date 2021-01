Un improvviso malore non ha lasciato scampo a Antonio Pagniello. L’uomo 40enne di Pescara, stava andando a lavoro quando è stato fermato dalla polizia per un normale controllo. Dopo aver ripreso i documenti è risalito in auto dove è stato colto da un infarto.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, sul posto anche i soccorritori del 118 allertati dagli agenti, ma per il 40enne purtroppo non cera più nulla da fare.