PESCARA. NASCONDEVA NEL PACCHETTO DI SIGARETTE INVOLOCRI CON HASHISH, ARRESTATO 19ENNE ALBANESE

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, ha proceduto al controllo di un individuo che, alla vista degli operatori, aveva cercato di allontanarsi.

L’uomo, identificato per B.X., 19enne di nazionalità albanese, è da subito apparso in evidente stato di agitazione e insofferente al controllo di polizia. Il suo comportamento ha fatto nascere non pochi sospetti negli agenti della Squadra Volante che hanno quindi deciso di eseguire un controllo più incisivo. Nelle tasche del fermato, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette con, celati all’interno, 12 involucri in cellophane contenenti pezzi di hashish del peso totale di grammi 17.60.

Al fine di verificare la possibile detenzione di ulteriore sostanza stupefacente da parte del fermato, la perquisizione è stata estesa presso l’appartamento nel quale dimora, dove sono stati rinvenuti ulteriori 18 involucri in cellophane contenenti un totale di 25.20 grammi di hashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della sostanza. Dell’avvenuto arresto è stata data immediata notizia all’ A.G. che ne ha disposto la custodia presso il suo domicilio, in attesa della convalida prevista per la giornata di oggi.