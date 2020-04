PESCARA. NON VUOLE METTERE LA MASCHERINA PER ENTRARE AL SUPERMERCATO E AGGREDISCE I CARABINIERI

Il fatto è accaduto in via Lago di Campotosto a Pescara, dove un cittadino nigeriano pretendeva di entrare nel supermercato senza indossare la mascherina. Ovviamente il personale del negozio gli ha spiegato che senza non poteva accedere, ma l’uomo, secondo quando si è appreso, ha iniziato un violenta discussione con gli addetti del supermercato.

Comportamento proseguito anche all’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo infatti ha aggredito i carabinieri sul posto anche una pattuglia della polizia.

L’aggressore è stato arrestato.