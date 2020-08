PESCARA NORD, BIMBA DI 13 MESI SOCCORSA DALLA POLIZIA DI STATO: É STATA COLTA DA MALORE PER IL GRANDE CALDO

È stata soccorsa nei pressi del casello Pescara Nord della A14 la bimba di tredici mesi che, a causa del forte caldo, è stata colta da malore mentre viaggiava in auto con la mamma, la zia e la cugina.La bimba è stata soccorsa dagli uomini della Polizia di Stato di Sulmona, anch’essi bloccati nell’ingorgo, che hanno notato l’auto con le tre donne a bordo percorrere a gran velocità la corsia d’emergenza.Appena si sono resi conto della situazione, i poliziotti hanno deciso di scortare la vettura fino al casello. Poco dopo però la macchina è rimasta in panne, per cui le tre occupanti e la bimba sono salite a bordo della macchina di servizio degli agenti. Nel frattempo, grazie al supporto del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Pescara, nei pressi del casello di Pescara Nord è arrivata l’ambulanza e i poliziotti hanno potuto affidare la bimba alle cure del personale medico.Tanto spavento per una brutta disavventura, ma tutto è finito bene: il malore è stato solo temporaneo e la piccola è già stata dimessa dall’ospedale.