PESCARA. PICCHIA UN UOMO E LO RAPINA PER POCHI SPICCIOLI: ARRESTATO UN TUNISINO

E’ finito in ospedale per pochi spiccioli un 49enne pescarese, aggredito e poi derubato ieri notte nei pressi della Stazione Centrale. Autore della rapina un 32enne tunisino con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, poco dopo intercettato e arrestato dalla Polizia di Stato.

Il 49enne, stava percorrendo insieme ad un amico l’interno di un vicino parcheggio quando il tunisino, armato di una bottiglia di vetro, lo ha colpito e derubato.

E’ proprio l’amico a far scattare l’allarme, richiamando l’atenzione di una pattuglia che transitava in zona.

Gli agenti sono riusciti a bloccare il tunisino, grazie anche alla nota diramata alle altre auto presenti sul territorio.

L’immediata perquisizione ha dato esito positivo, in quanto nelle tasche del delinquente sono stati rinvenuti i proventi della rapina, circa 20 euro.

In considerazione della flagranza del reato, è stato arrestato e condotto presso un istituto di pena, in attesa della convalida.