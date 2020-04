Pescara. Gaetano Novello, ex sindaco di Pescara e presidente del Consiglio regionale, è morto all’età di 89 anni per cause naturali. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico. Dal 1963 al 1971 fu sindaco della città di Pescara, dal 1985 al 1988 ricoprì l’incarico di presidente del Consiglio regionale. Democristiano convinto, è stato descritto da tutti come amministratore onesto e capace, e grande promotore della crescita abruzzese.