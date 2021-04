PESCARA. RAPINA NELL’UFFICIO POSTALE DI VIA DELLA PINETA

Rapina in un ufficio postale a Pescara. Il fatto è accaduto questa mattina in via della Pineta, dove due uomini sono arrivati a bordo di uno scooter, uno dei due malviventi, entrambi con il volto coperto, è entrato all’interno della filiale chiedendo del direttore per farsi aprire la cassaforte, ma questo prontamente è riuscito a chiudersi all’interno di una stanza con porta blindata.

Il malvivente a questo punto ha preso i soldi nelle casse, sembrerebbe poche centinaia di euro, ed insieme al complice si sono dati alla fuga.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, sul posto è intervenuta la polizia in volo anche un elicottero, in corso le ricerche dei due rapinatori.