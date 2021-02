PESCARA: RAPINA UN SUPERMERCATO DI VIA DEL CIRCUITO, VIENE SUBITO ARRESTATO E CONFESSA ANCHE LA RAPINA DEL 2 FEBBRAIO IN UN RISTORANTE DI VIA DEI BASTIONI

Ieri sera, la Polizia di Stato ha ricevuto la segnalazione di una rapina avvenuta poco prima in un supermercato di via del Circuito, ad opera di un uomo che, minacciando la cassiera di spararle con una pistola che celava sotto la giacca, si era fatto consegnare la somma di euro 600,00.

Sulla base delle descrizioni acquisite, la Squadra Volante ha iniziato immediatamente le ricerche, rintracciando il rapinatore e bloccandolo mentre usciva dal portone di uno stabile del complesso di edilizia popolare “ferro di cavallo” del quartiere “Rancitelli”, dove si era recato per acquistare droga. Difatti, l’uomo, di nazionalità senegalese, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 3 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina e della somma di euro 570,00, ritenuta il provento della rapina. Poco distante la Volante ha rinvenuto gli indumenti indossati dall’uomo dentro il supermercato, oltre all’arma, una pistola softair in metallo, marca “Beretta”.

Il rapinatore, sospettato di essere l’autore di un’altra rapina commessa la sera di martedì scorso, in danno di un ristorante di Via dei Bastioni, dove aveva portato via 500,00 euro con le stesse modalità, ha confessato di esserne l’autore.

www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/8dcd046a-67a0-11eb-93d2-736d736f6674