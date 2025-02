Pescara. Rapinato del cellulare sul bus: rintracciato e denunciato un 38enne

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

E’ stato rintracciato dalla Polizia di Stato il 38enne che, nel pomeriggio di ieri, avrebbe rapinato un uomo a bordo di un bus della linea extraurbana.

Erano passate da poco le 18:00, quando un uomo, salito a bordo del bus, sedeva affianco ad una persona che assumeva un atteggiamento amichevole e con il quale colloquiava.

Raggiunta la sua destinazione, l’uomo, mentre scendeva dal mezzo pubblico, si accorgeva che nella tasca della propria giacca non era più presente il cellulare, chiedeva pertanto contezza dell’ammanco al suo vicino di posto.

Quest’ultimo reagiva in maniera aggressiva e colpiva la vittima con un calcio al volto per poi allontanarsi velocemente.

Quanto accaduto veniva segnalato alla linea di emergenza e le volanti intervenute, dopo aver acquisito la dinamica dei fatti e la descrizione dell’artefice dell’aggressione, la comunicavano alle pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

Nella stessa serata, una volante, in pieno centro, identificava un uomo molesto che gli operatori associavano immediatamente all’autore della rapina perpetrata poco prima, la descrizione fornita dalla pattuglia intervenuta corrispondeva infatti alle caratteristiche della persona controllata.

Il giovane veniva quindi perquisito e trovato in possesso del cellulare sottratto in precedenza. La perquisizione portava inoltre a rinvenire, in uno zaino, un coltello da cucina lungo complessivamente 24cm.

Il cellulare veniva restituito al proprietario mentre il coltello veniva sequestrato e il 38enne denunciato per rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere.