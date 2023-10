PESCARA. RUBA 30 L DI GASOLIO, MA VIENE FERMATO DALLA POLIZIA, DENUNCIATO UN 37ENNE

Continua incessante l’attività di controllo posta in essere dalla Squadra Volante soprattutto nelle ore serali e notturne, al fine di contrastare reati di natura predatoria.

In tarda serata, un equipaggio, transitando in via Tiburtina, ha intercettato un uomo che circolava a bordo di una bicicletta trasportando due taniche. Dopo avere invertito il senso di marcia per operare il controllo, gli agenti hanno notato che il ciclista, accortosi della manovra e avendo intuito che gli agenti volevano fermarlo, si stava allontanando dal luogo velocemente.

Gli agenti lo hanno comunque rintracciato constatando che, nel frattempo, aveva abbandonato le taniche in strada unitamente ad un tubo di gomma.

L’ inusuale condotta, ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti dai quali è emerso che le due taniche contenevano gasolio per un totale di circa 30 litri.

L’uomo, di 37 anni, che ha ammesso di avere rubato il gasolio poco prima, da un mezzo d’opera (un escavatore) presente in un cantiere posto nelle vicinanze del luogo del controllo, è stato deferito in stato di libertà all’A.G. ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato.