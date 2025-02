Pescara.Scippatore seriale arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza del reato di furto con strappo, rapina e lesioni, un 37enne pluripregiudicato.

In particolare, alle 13.00 di ieri, le volanti intervenivano in zona S. Donato, dove una donna era stata avvicinata da un giovane a bordo di uno scooter, che tentava di strapparle la borsa che aveva a tracolla. La donna opponeva resistenza e veniva trascinata a terra riportando lesioni per le quali veniva trasportata in ospedale.

Dopo circa mezz’ora, a Portanuova si verificava un furto con strappo sempre ai danni di una donna, anche in questo caso, ad opera di un giovane a bordo di uno scooter.

Dalle prime informazioni acquisite emergeva che i due episodi potevano essere riconducili alla stessa persona.

Dopo neanche due ore dal primo episodio, in pieno centro, veniva commesso un altro furto con strappo durante il quale alla malcapitata veniva asportata la borsa con il suo contenuto.

Le pattuglie della Squadra Mobile, confluite nella zona oggetto degli eventi criminosi, riuscivano a individuare lo scooter in ricerca che tentava invano di darsi alla fuga e dopo aver bloccato il mezzo, identificavano il suo conducente che veniva sottoposto a perquisizione.

L’uomo veniva trovato in possesso degli oggetti precedentemente sottratti alle vittime che venivano riconsegnati alle aventi diritto.

La persona controllata veniva quindi tratta in arresto ed associata presso la casa circondariale di Chieti a disposizione dell’A.G.

Nel corso dell’attività veniva rinvenuta anche la refurtiva sottratta in un reato analogo avvenuto nello scorso fine settimana.

Infine, lo scooter sul quale viaggiava l’uomo, a seguito di accertamenti, è risultato anch’esso oggetto di furto in danno e, pertanto, il 37enne veniva deferito anche per il reato di ricettazione.