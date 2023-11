PESCARA. SEGNALATE DUE PERSONE PERICOLOSE

PESCARA: 2 persone segnalate dai Carabinieri.

In nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara, in questa via Caravaggio hanno fermato e controllato un 37enne, italiano, residente a Pescara, incensurato che aveva indosso un coltello del tipo “Pattada sarda” della lunghezza di cm 17 di cui 7 di lama. L’arma bianca e’ stata sottoposta a sequestro e l’uomo segnalato per possesso ingiustificato di armi atte ad offendere.

Poco distante da via Caravaggio, gli stessi militari hanno proceduto al controllo di autovettura peugeot 2008 con alla guida un giovane 26enne, italiano, residente a Montesilvano che dal controllo con etilometro veniva riscontrato con alto tasso alcolemico. Al giovane veniva immediatamente ritarata la patente di guida mentre il veicolo affidato a familiari conviventi

In nottata, militari dell’Arma, sono anche intervenuti in Spoltore in Largo San Giovanni a seguito di danneggiamento seguito da incendio di 5 autovetture che erano tutte parcheggiate vicine. L’ incendio e’ stato domato da personale vigili del fuoco di Pescara. Sono in corso accertamenti al fine di stabilire la natura dell’evento.