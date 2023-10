PESCARA: SERVIZIO STRAORDINARIO PER CONTROLLO TERRITORIO DEI CARABINIERI

Dal pomeriggio di ieri 13 ottobre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio della Città di Pescara per il contrasto dei reati predatori e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati effettuati controlli in pieno centro abitato che hanno visto interessate le zone di Piazza Santa Caterina e l’area del parco Florida e l’area di risulta della Stazione centrale di Pescara, la zona della Stazione di Porta Nuova all’altezza del centro commerciale Il Molino, e l’area dei quartieri di San Donato e Fontanelle.

Al servizio sono stati impiegati 18 uomini dell’Arma, che hanno conseguito i seguenti risultati operativi::