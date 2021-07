PESCARA, SI E’ SPENTO, ALL’ETA’ DI 84 ANNI, IL PRESIDE DEL LICEO CLASSICO CLUADIO PALMA

Il Preside del liceo classico D’Annunzio di Pescara, Claudio Palma, è deceduto all’età di 84 anni a causa di complicanze alla sua salute dopo tre settimane di ricovero in ospedale. Per anni ha militato e diretto la Cgil scuola per approdare, poi, come insegnante, al liceo scientifico Da Vinci. Divenne preside al Galilei ed infine, al Classico tra il 1990 e il 2004. Cordoglio unanime è stato espresso da tutto il mondo politico-istituzionale. I funerali si svolgeranno domani, alle ore 10:00,nella Chiesa di San Giuseppe a Pescara.