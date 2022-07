PESCARA. SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGHE, PROVOCA UN GRAVE INCIDENTE STRADALE SULL’ASSE ATTREZZATO: DENUNCIATO 22ENNE DI PIANELLA

Stamattina, a conclusione accertamenti, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno deferito a piede libero per guida in stato di ebrezza alcoolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, un 22enne di Pianella.

Il giovane, la notte del 1° luglio 2022, percorrendo la SS.16, alla guida dell’auto intestata al proprio genitore, dopo aver superato una vettura a forte velocità, nel rientrare nella corsia di destra ha speronato l’autovettura che lo precedeva perdendo il controllo del veicolo che finiva sul guardrail ribaltandosi più volte. Anche gli occupanti del mezzo speronato riportavano lesioni ed ingenti danni al veicolo. lesioni.

Trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara, il giovane è stato sottoposto a cure mediche e ad accertamenti ematici al termine dei quali gli veniva riscontrato un altissimo tasso alcolico dovuto soprattutto alla positività da uso di cannabis.

Il giovane è stato così denunciato all’A.G. e segnalato alla locale prefettura.