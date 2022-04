PESCARA. SPACCIO DI DROGA, ARRESTATA UNA 70ENNE

Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti della Questura di Pescara, ieri sera il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha tratto in arresto una 70enne incensurata di Montesilvano trovata in possesso, nella propria abitazione di oltre 120 g. di cocaina già pesata e ripartita. Gli investigatori, sugli sviluppi di precedente attività investigativa, sono riusciti a risalire all’insospettabile donna e, una volta entrati nel suo appartamento, hanno rinvenuto lo stupefacente insieme a bilancini, materiale da taglio e strumenti per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e l’arrestata è stata posta ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Poche ore prima, sempre il personale della Squadra Mobile, in un’attività in zona colli di Pescara, ha denunciato a piede libero un 50enne già noto alle FF.OO., il quale aveva attrezzato in casa propria una piccola postazione di spaccio. Nel corso della perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati fogli manoscritti riportanti nomi e cifre riconducibili alla rendicontazione dell’illecita attività di spaccio, nove dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 g., un bilancino di precisione ancora intriso di narcotico, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.