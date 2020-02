PESCARA: SPACCIO DI STUPEFACENTI ARRESTATI DUE CITTADINI NIGERIANI

Nel pomeriggio di ieri, poliziotti della Squadra Volante, in occasione di uno specifico servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno effettuato controlli in una zona (Corso Vittorio Emanuele angolo via Mazzini) divenuta frequente teatro di contatti tra spacciatori e tossicodipendenti.

In particolare i poliziotti hanno notato 2 cittadini nigeriani già noti per i precedenti penali concernenti lo spaccio di stupefacenti, i quali, stazionando in quella zona, sono divenuti punto di riferimento per acquisto di sostanza stupefacente da parte di numerosi consumatori.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato numerose persone allontanarsi alla vista delle vetture di servizio ed hanno quindi proceduto al controllo dei 2 stranieri. Accortisi della loro presenza, i due hanno gettato a terra 15 involucri termosaldati risultati poi contenere 56 grammi di marijuana ed hanno tentato la fuga. Bloccati dai poliziotti i 2 extracomunitari sono stati identificati per O.F. 26enne e N.C. 33enne entrambi cittadini nigeriani con precedenti penali specifici per lo spaccio di stupefacenti. I predetti sono stati pertanto tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere sottoposti al giudizio direttissimo che avrà luogo in mattinata odierna.